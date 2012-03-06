欧元区告别急诊室 但慢性衰弱之忧难除

记者 Paul Taylor 编译 戴素萍/艾茂林/梁睿雪

路透布鲁塞尔3月5日电---欧元区离开了急诊室,但可能是得到了慢性衰弱症,而不是快速康复.

如今欧洲面临的挑战是避免自满、重振经济成长,同时要削减债务,并阻止国家的政治情势撕裂欧元区.

上周召开的欧盟峰会是两年来首次不是全都在商讨主权债危机.可以嗅出缓解气氛.

"这不是一个专门在讨论危机管理的会议,而是一种革新的会议,"欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示."这是一个专注于经济成长的会议."

有三件事改变了氛围并安抚了金融市场.去年底时金融市场似乎押注已有13年历史的欧元区将分崩离析.

欧洲领袖们已签署德国推动的财政联盟协议,得以强化时常被漠视的预算纪律规定,而意大利和西班牙等重要成员国正在执行严厉的减支及退休金和劳动市场改革.

希腊则已避开了一场灾难性的违约,至少目前是如此.该国得到第二轮国际纾困,并与民间债权人签订协议以将其高筑的债务降至更为可以控制的水准.

最重要的是,欧洲央行两次大规模挹注低廉的长期资金,阻止了刚萌芽的信用紧缩,信用紧缩可能会引发银行破产、挤兑或是发生迫使意大利或西班牙陷入困境的债市炼狱.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉此时此刻是个英雄,因其找到一个办法,可以担任银行业者的最後放款者,又不会违反欧盟条约中禁止直接为政府融资的规定.

"这虽然不是百分百的保证,但我认为我们正脱离危机,"法国总统萨科齐表示.他将在下个月竞选总统,因此急於让选民有最坏情况已逝的印象.

这种沾沾自喜的情况促使德拉吉私下警告欧盟领袖,危机远未结束,而且欧洲央行现在责任已了.

参与其中的人士援引他的话称,欧洲央行的行动只是争取时间来修复公共财政、进行可靠的改革并重振经济成长.如果欧洲没有利用这段喘息时间来从事改革,那麽後果将非常地糟.

**防火墙**

接下来几周时间,欧盟成员国将必须决定如何加强金融防火墙,还要对西班牙赤字目标公然违反欧盟协定一事作出决定,是制裁该国,还是给其留出更多时间来重振经济.

德国总理默克尔3月底前还面临一个关键决议,即是否允许欧元区将当前的临时援助基金与未来的永久性援助基金合二为一,以便在紧急情况发生时提供更大的救助能力.

中美等世界主要经济体都在尽力敦促欧洲,要求其自身筹措更多救助基金,以此作为扩充国际货币基金组织(IMF)资源抵御欧债危机冲击的一项条件.

面对公众反对,以及其领导的中右翼执政联盟对救助的抵触情绪不断上升,默克尔或尝试表示无需扩充救助基金.而想要议会通过扩充救助基金,也绝非易事.

德国官员称,公债收益率若被拉得过低,只会减轻这些国家实施改革的压力.

如果默克尔对扩充救助基金一事说"不",那麽4月IMF也接收不到额外融资,这样一来市场或将很快重返紧张局面.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的大手笔注资好似一剂吗啡,给市场带来轻松快感,但吗啡终究只是麻醉剂,不能药到病除.痛苦还会重新袭来,比如信用评级机构再一波调降欧元区国家主权评级.

还存在一种自满风险,那就是像法国这样借款成本已经降下来的国家,可能在大选年放松财政节支措施.意大利总理蒙堤的技术专家型政府所提出的积极自由化改革议案,其中一部分已经遭到各政党削弱.

在爱尔兰和希腊,也潜伏着其它政治陷阱.爱尔兰一向保持着向欧盟条约投否决票的"优良传统",目前正在组织针对财政协定的全民公投.而在希腊,国际金主施加的严苛财政节支措施激起公众愤怒,而偏偏在此背景之下又将迎来大选.

**西班牙带来的考验**

首要一点是,削减债务规模和刺激经济成长两者互相矛盾.若无经济成长,债务就更可能上升而非下降.

西班牙就是一个实例,该国政府正寻求延长减少赤字的期限.去年西班牙赤字与国内生产总值(GDP)之比为8.5%,远高於预期.

在欧盟执委会和北方赤字强硬派国家决心要维护新体系的信誉之时,西班牙则迫切希望避免像希腊那样因减赤步伐过大而陷入萧条.

在失业率超过23%,每两个年轻人中就有一个失业的情况下,西班牙可能发生社会动荡,而经济低迷的葡萄牙也面临同样风险.

活力更强的欧洲北部经济体和正在衰退的南部国家之间差异不断增大,势必会加剧政局紧张,数国"失落的一代"正面临失业率居高不下的状况.

另一个不确定因素则是法国,该国5月很可能选出一名社会党总统,这个社会党人曾承诺重新协商财政协定,令其更有助於经济成长.虽然这更多可能只是个政治象征,但若奥朗德(Francois Hollande)打败萨科齐,法国与德国产生冲突的可能性便会成为现实.

德国对欧元区救援的态度则更令人担心.默克尔的姐妹党巴伐利亚基督教社会联盟和执政夥伴自由民主党在2013年大选前都表现出欧元怀疑论调.

一旦希腊再次未能达到救援要求,那麽切断救援并放手其违约和最终退出欧元区,就可能在德国、芬兰和荷兰成为压倒一切的呼声,它们是欧元区仅剩的AAA评级国家.

尽管面临这些风险,但很难责备欧洲各国领导人在历经两年的危机控制後表现出的满意情绪.此前外界普遍批评危机管理动作太少,行动太迟.

"稍微乐观一些并不是错,"一名欧盟高层官员表示.他出席了2010年初危机爆发以来的全部18场欧盟峰会."从某种意义上说,我们正接近欧元区危机的转折点."

但即便欧元区正逐渐平息下来,平静的海面下仍隐藏着暗礁.

"危机很可能正从一个十分激烈的阶段进入一个平静的阶段.但这是否意味着危机结束了呢?绝对不是.仍有很多风险,"智库European Policy Centre资深人士Janis Emmanouilidis表示.(完)

--审校 张明钧/程琳

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