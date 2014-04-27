综述：欧元区复苏故事打动信贷评等机构

* 惠誉确认意大利BBB+评级，展望上调至稳定

* 惠誉将西班牙评等上调至BBB+

* 标普将塞浦路斯评等从B-上调至B

* 标普确认法国AA评等，展望为稳定

路透米兰/巴黎4月25日 -信贷评等机构周五对欧元区国家的信用普遍给予了乐观的评估，一改近几年的负面评价，反应出评等机构对区内国家的财政和经济复苏越发充满信心。

标准普尔和惠誉按计划发布了欧元区四大经济体中三个国家的最新信用评估结果，标普确认了法国的评等，惠誉上调了意大利评等展望和西班牙的评等。

标普还上调了塞浦路斯的评等，表明经济复苏已蔓延至在欧元区金融危机中受创最重的二线国家。这是标普自塞浦路斯去年险些滑落违约悬崖以来第二次上调其评级。

今年，欧洲央行的宽松货币政策激励寻求高回报的投资者押注欧元区二线国家的经济复苏，刺激这些国家的借贷成本大幅回落。

意大利指标10年期公债收益率周五在二级市场上报3.12%，距离上周触及的纪录低位不远。

惠誉将西班牙主权信用评级上调一级距，至BBB+，较垃圾级高出三个级距。

惠誉还将意大利评级展望上调至稳定，并确认该国的BBB+评级。本月稍早，惠誉还将接受国际救助的葡萄牙的评等展望从负面上调至正面。

几年前，意大利和西班牙还是欧债危机的重灾区。马德里的很多投资者和分析师之前预计，惠誉将在周五晚些时候上调或维持西班牙的主权评等，并上调评级展望。

标普确认法国的AA长期评级，展望为稳定。

惠誉在另一份有关欧元区整体评级的声明中指出，公共财政状况逐步改善是“重大成就”，但该地区的债务水平仍然高企，中期成长前景依然疲弱，因此有理由保持谨慎。

**推卸责任**

金融危机期间对欧元区多国的一波下调评等，令政策制定者和分析师指责评等机构是投资人加快撤离欧元区的罪魁祸首，但评等机构则表示怪错人了。

意大利南部的检察官已因在2010-2012年期间下调评等，导致投资人加速抛售意大利资产对两家评等机构提起指控。评等机构则称指控毫无根据。

今日，评等机构对欧洲的态度看来正在转变。

欧元区的经济衰退在去年第二季告终。较弱国家的市场压力已经缓解，部分是因国内积极改革，也是因欧洲央行承诺竭尽所能拯救欧元。

从法国来说，标普赞赏法国社会党政府透过降低劳工成本和企业税赋来提升竞争力的努力。

法国周三签订了财政方案，包括2015-2017年削减500亿欧元支出，并上调今明两年官方财赤预估。

惠誉上调了西班牙评等，指因财政状况改善、经济前景更为明朗以及西班牙的银行业风险降低等。西班牙的银行业经受了大规模的资产清理和资本重组。

标普给予西班牙的评等为BBB-，略高于垃圾级别。穆迪在2月将西班牙评等上调至比垃圾级别高两个级距。

惠誉提及了西班牙仍面临的一系列风险，包括仍然庞大的公共赤字以及不断攀升的公共债务、疲弱的中期成长前景和异常高的失业率。西班牙适龄劳动人口中四分之一没有工作。

对意大利，惠誉指出，融资状况改善以及该国二战后最严重经济衰退结束都是上调其评等展望的理由。惠誉还提及意大利银行业增资也是其上调展望的原因之一。意大利银行业计划向投资人筹资约100亿欧元，目前需要公共援助的可能性降低。

不过，惠誉警告由于意大利公共债务相当于国内生产总值(GDP)的比率今年将达到135%的峰值，在2017年前都会超过130%，意大利经济应急的能力有限。

“普遍而言，特别是对意大利来说，上调评等的过程会非常缓慢，这反映风险犹存，这是无法忽视的事实，”苏格兰皇家银行欧洲宏观信贷研究主管Alberto Gallo表示。

惠誉在2013年3月下调意大利评等至BBB+，因该国选举结果不确定，导致两个月的政治僵局。惠誉警告，新的政治瘫痪可能影响评等。(完)

(编译/审校 李军/母红)

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