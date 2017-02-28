图表新闻：欧元区看起来是真的走向光明吗？ 消费者不做如是想

路透伦敦2月27日 - 周一公布的欧元区企业与消费者信心报告大致反映本月稍早在德国所见到的情形：企业相对看多，消费者则没有那么乐观。

如图（bit.ly/2mCiW7K）所示，欧元区2月企业景气指数升至2011年中以来最高水准。

德国ZEW经济景气指数也有类似表现，尽管较前月略为下滑，但距离近六年来最高不远。

不过消费者则有不同的看法。欧元区2月消费者信心指数大幅下滑，德国3月GfK消费者信心指数也下降。

如果这种脱钩现象继续存在，将迅速破坏今年欧元区经济似乎已呈现出的强健开端。

原因或许在于通胀和薪资。荷兰合作银行宏观战略负责人Elwin de Groot称，随着美国与中国的经济增长，商业环境也跟着欢腾。

但欧元区消费者关注的，却是他们还不习惯的通胀不断上升，以及薪资停滞情况。预计周四公布的欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)触及2%。

令消费者信心更加受挫的恐怕是薪资增长。

去年第四季，欧洲央行的协商薪资增速指标降至欧元创设以来的最低点，并且经推算已回退到了1991年的水平。(完)