欧元区经济复苏存在推迟风险--欧央行官员

路透法兰克福7月5日 - 欧洲央行执委科尔周五称，欧元区经济复苏有推迟数个季度的风险，并且在最糟的情况下，欧元区可能经历像日本那样的“失去的10年”。

科尔在准备的讲话稿中称，基本预测仍是今年稍晚开始经济复苏，但增长风险偏于下档。

“若短期风险假设成真，全面复苏可能推迟数个季度，”科尔说。

科尔确切指出银行业是造成“失去10年”的风险因素，并表示银行要么必须恢复健康，那么就关掉。

“对欧元区来讲，尤其令人担忧的一种情况就是银行试图降低负债并重组资产负债表的相关努力可能尚未完成，”他说。

“受困银行的资产负债表可能扼制复苏动能，并给经济增长构成更持续的拖累。”

虽然科尔指出欧元区可能仍存在一些“僵尸银行”，但也强调整体来讲，欧元区银行业比1990年代日本银行业的状况要好。

然而，公债收益率较高，银行对公债的投资变得比较赚钱。

“这种政府和银行间的关联...可能威胁到欧元区的长期经济复苏，”科尔说。(完)

(编译 艾茂林; 审校 侯向明)

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