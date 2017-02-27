焦点：欧元区经济复苏能否持续有待观察

路透伦敦2月26日 - 多年以来，欧元区的经济成长有点像古希腊荷马史诗奥德赛中的海妖：天籁般的歌声让水手倾听失神，航船最终触礁沉没。这次会有不同吗？

今年初公布的经济数据和调查让许多人感到意外。

其中就有2月21日公布的法国、德国和欧元区采购经理人指数(PMI)。九个指数中有八个录得增长，六个指数的增幅超过路透调查的分析师预估。

分析师和决策者目前在找寻今年欧元区经济持续复苏的确凿证据，并指出潜在的经济和政治风险不容小觑。

他们表示，还未出现过明确的拐点可以说欧元区经济已经复苏、且已步上了快速增长轨道。相反，这一直是个温火慢炖的过程。

“现在欧元区稳定复苏已有三年，受到了货币政策刺激措施、财政紧缩结束、以及金融业更加健康的扶助，”标准人寿投资的经济合作暨发展组织(OECD)分析师James McCann说道。

“(这是)一直在缓慢进行的稳步复苏。”

数据证实了这一点。欧盟执委会指出，欧元区的实质区内生产总值(GDP)已连续增长15个季度，这是经济稳步改善的一个迹象。

但撇开最近的一些数据，虽然这种改善在稳定进行，但速度并不惊人。经济仍在以每年只有1.6%左右的速度增长，而且从路透调查的分析师到欧盟执委会自己，大部分人都预测今年增速也将大致与此相同。

所以疑问在于，近期的数据是否已推翻了这种趋势。在考虑希腊债务问题是否将反噬欧元区经济之前，还有两个主要因素：通胀和大选。

**政治与通胀**

如果未来一个月出炉的数据能够再现1月和2月的正面表现，例如德国工业订单再次劲增，这将会强化欧元区经济正在腾飞的看法；不过关键可能还是通胀。

“整体通胀率上升或导致实际收入增长和消费的减速，从而可能令人失望，”法国巴黎银行市场经济全球主管Paul Mortimer-Lee表示。

将于周四出炉的欧元区2月通胀数据初值料将显示，2月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升2.0%，在货币刺激政策和经济增长扶持下终于达到欧洲央行(ECB)的目标。

虽然还远远谈不上高通胀，但过去四年中也从未达到过这样的水平；而且在过去五年中，通胀率和零售销售数据一直背道而驰。

换句话说，物价上涨会损害消费者支出，而后者是经济增长的动力。

自2008年以来的零售销售表现时好时坏，而金融危机期间的失业问题则是导致零售销售重挫的原因之一。目前失业率虽有好转，但仍是美国的两倍。

因此，若欧元区通胀在未来一年内超标，则很有可能让孕育通胀的经济成长遭到压抑。

不过分析师也认为此间的政局将成为成长杀手。

许多人长期以来认为，欧元区、特别是仅次于德国的两大经济体若无法执行大幅度的结构性改革，则无法以领头羊的身分在世界竞争。

“问题在于法国和意大利需要更上层楼，”Berenberg私人银行欧洲分析师Florian Hense表示。

但正是这两个国家的政局，对欧洲央行及许多民间分析师所倡言的有利成长结构性改革带来延后或破坏的威胁。

意大利方面，今年进行大选可能性已经降低，但在下次大选举行之前，前总理伦齐辞职下台所引发的政治动荡可能妨碍重大改革。

而法国的风险则是最高。三位总统候选人中有两位被视为支持经济改革，但他们要竞争对的对象是极右翼民族阵线的勒庞(Jean-Marie Le Pen)，勒庞竞选承诺为就法国的欧盟会籍进行公投，这可能打乱区域经济多年时间。

根据民调，勒庞预料不会胜出，但是之前民调结果也没测出是特朗普当选美国总统、也没料到英国会退出欧盟。

Berenberg分析师团队向客户表示，“如果成长中的法国和仍旧表现强劲的德国维持在欧洲核心，则整体欧元区经济和政治前景将明显改善。”

“但若勒庞当选总统，则未来五年法国和欧盟改革的希望将画上句点。”(完)