11月欧元区二线国家银行业存款持稳

路透法兰克福1月3日 - 欧洲央行(ECB)的数据显示,11月个人和企业在欧元区受困国家银行业者的存款大体持稳,显示对于银行业崩盘甚至欧元区分裂的最坏担忧或缓解.

11月意大利民间在银行业者的存款小增0.1%至1.443万亿(兆)欧元,10月为减少近2%.西班牙银行业的存款增加0.8%,在11月底为1.516万亿欧元.

希腊银行业的存款增加4.08亿,至1,614亿欧元.自从6月大选缓解该国可能退出欧元区的担忧以来,该国银行业存款一直相对持稳,不过仍较2009年12月的水准低三分之一左右.

这些数据包括各种货币存款,不包括中央政府和央行的存款,经季节性调整,且会较各国央行数据有略微出入.(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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