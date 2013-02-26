欧元区股指跌至三个月低点 因意大利大选出现僵局

* 欧元区Euro STOXX 50指数收低3.1%,创下去年11月以来最低收位

* 意大利FTSE MIB指数重挫4.9%,因该国选举出现僵局

路透伦敦2月26日 - 欧元区股市周二跌至三个月低点,此前意大利大选僵局令人再次担心欧元区未来,并令投资者寻求防范股市更大跌幅的工具.

没有一个党派在意大利国会选举中赢得多数席位,预示着未来数周将出现政局动荡,并出现对立党派组成一届政府的可能,即前总理贝鲁斯柯尼领导的中右翼党派和Pier Luigi Bersani领导的中左翼党派共同组成一届政府.

意大利指标FTSE MIB指数.FTMIB重挫4.9%,报15,552.20点,创下近一年来最大单日跌幅,40家企业中除两家外全部收低.

EuroSTOXX 50指数收低3.1%,报2,570.52点,创下去年11月28日以来最低收位,扩大了从1月底触及的18个月高位的回落趋势.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.4%,报1,150.25点.

STOXX Europe 600银行股指数.SX7P表现最差,下跌3.1%,持有意大利政府大量公债的Intesa (ISP.MI)和裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)等意大利银行股,分别重挫9.1%和8.5%.

英国富时100指数.FTSE收低1.34%,报6,270.44点.德国DAX指数.GDAXI大跌2.27%,报7,597.11点;法国CAC-40指数.FCHI重挫2.67%,报3,621.92点.(完)

(编译 于春红; 审校 利棣儿)

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