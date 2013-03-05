欧元区承诺3月底前达成援助塞浦路斯协议 但细节待敲定

路透布鲁塞尔3月4日 - 欧元区财长周一承诺在3月底前就援助塞浦路斯达成协议，但有关援助资金来源方面的细节尚待厘清。

去年6月塞浦路斯申请援助，在上月保守党上台执政后，相关谈判加快了步伐。

欧洲央行执委亚斯穆森称，由欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)组成的三方救援金主周二将派遣专家使团到塞浦路斯，对该国的融资需求进行技术分析，且更好地了解该国的新政府。

塞浦路斯总统Nicos Anastasiades上周四承诺将尽快达成协议，以支撑该国银行业。塞浦路斯的银行业需要80-100亿欧元的资本。援助资金可能高达170亿欧元，相当于该国一年的国内生产总值。这笔援金的用途还将包括对政府一般运作和现有债务提供资金支持。

两位欧元区官员表示，在布鲁塞尔召开的部长会议没有就此次援救的最佳融资方式达成一致，但承诺在3月底前达成协议。

“欧元集团呼吁国际机构和塞浦路斯加快研究方案的基本模块，并同意以3月下旬为该方案获得政治批准的目标，”部长们在一份声明中表示。

欧元区声明称，新塞浦路斯当局已同意独立评估国内银行对反洗钱法的执行情况，铲除了一块达成协议的绊脚石。

这可能可以安抚德国，正是德国提出了对于塞浦路斯洗钱问题的忧虑。

**“系统重要性”**

尽管缺乏细节，但欧元区声明至少结束了有关塞浦路斯的重要程度是否足以使欧元区出手相救的争论。有关这一问题的争论最先由德国引起，德国称塞浦路斯的“系统相关性”未经证实。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩周末表示，欧元区所有国家都至关重要。

“即便你来自欧盟大国，也应知道每个成员国都具有系统相关性，”德国《明镜》周刊援引雷恩的话称。

“如果塞浦路斯无序破产，很可能会导致其退出欧元区，”雷恩称。(完)

(编译 兰秀娟/石冠兰/李爽; 审校 程琳)

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