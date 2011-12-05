数国要求德国放弃修改欧盟条约的要求--欧盟消息

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透布鲁塞尔12月5日电---欧盟消息人士表示,几个欧盟成员国当前敦促德国放弃改变欧盟条约的要求,辩称深度的财政整合可以在不改变欧盟根本大法的条件下完成.
德国自9月初以来,一直致力於更改欧盟条约,一直坚持在欧元区17国加强财政预算纪律的唯一方法是,引入更严格的法律.
但是几位欧元区和非欧元区国家反对更改条约,称这将耗时太长,且若欧洲议会等机构全部牵涉进来会造成混乱.这几个国家敦促德国放弃其要求.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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