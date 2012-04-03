欧元区2月失业率创近15年来高位

全球投资者增持欧股 但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
路透布鲁塞尔4月2日电---欧元区2月失业率水准触及近15年最高,失业人数达逾1,700万人,凸显欧元区债务危机在就业方面的代价,以及政府应对之艰难.
欧盟统计局周一公布,欧元区2月失业率升至10.8%,符合受路透访问的分析师预期,1月时为10.7%.
失业率上次达到该水准是在1997年5月和6月,而1997年4月略高一点,为10.9%.
2月欧盟27国失业率为10.2%,高於1月的10.1%.2月失业人口约为2,450万人.
欧债危机已迫使政府大幅缩减支出;与此同时,企业信心在去年底时崩跌,许多欧洲人在这个欧元区跌向衰退的时候,很难找到工作.
欧盟委员会预料,2012年欧元区产出将萎缩0.3%.周一公布的另外一项数据显示,3月欧元区制造业活动连续第八个月萎缩.
分析师对於财政赤字降幅是否该如此剧烈也存在分析,因为经济不景气也会损及税收和消费者的支出能力.不过执委会表示,在欧元区国家放任债务膨胀之後,减少公共负债是重新赢得投资人信心的关键.(完)
--编译/审校 王丽鑫/李婷仪/侯向明
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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