欧元区2月失业率创近15年来高位

路透布鲁塞尔4月2日电---欧元区2月失业率水准触及近15年最高,失业人数达逾1,700万人,凸显欧元区债务危机在就业方面的代价,以及政府应对之艰难.

欧盟统计局周一公布,欧元区2月失业率升至10.8%,符合受路透访问的分析师预期,1月时为10.7%.

失业率上次达到该水准是在1997年5月和6月,而1997年4月略高一点,为10.9%.

2月欧盟27国失业率为10.2%,高於1月的10.1%.2月失业人口约为2,450万人.

欧债危机已迫使政府大幅缩减支出;与此同时,企业信心在去年底时崩跌,许多欧洲人在这个欧元区跌向衰退的时候,很难找到工作.

欧盟委员会预料,2012年欧元区产出将萎缩0.3%.周一公布的另外一项数据显示,3月欧元区制造业活动连续第八个月萎缩.

分析师对於财政赤字降幅是否该如此剧烈也存在分析,因为经济不景气也会损及税收和消费者的支出能力.不过执委会表示,在欧元区国家放任债务膨胀之後,减少公共负债是重新赢得投资人信心的关键.(完)