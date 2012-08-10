欧元区最脆弱国家前景愈发低迷

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
* 分析师称西班牙在年底前寻求全面援助的机率是68%
* 受访的64位分析师中有45位认为未来12个月希腊将留在欧元区(6月调查时64位受访者中有35位持此观点)
* 分析师认为西班牙、希腊和葡萄牙可能无法实现2013年赤字目标
* 分析师下调西班牙、希腊和葡萄牙2013年经济增长前景
路透伦敦8月9日电---路透对经济分析师的调查结果显示,欧元区最脆弱的经济体自6月以来明显变得更加黯淡,几个月内西班牙将请求欧盟援助.
本周的调查中,预估者调降希腊、葡萄牙和西班牙2013年经济前景预估,称这几个国家均料无法达成与欧盟执委会协议的预算赤字目标.
在苦苦挣扎的欧元区二线国家中,短期内仅爱尔兰看来可望恢复温和的增长.
尽管调查表明希腊近期退出欧元区的可能性降低,但也强调了西班牙成为欧债危机新焦点的原因.
其经济问题还会进一步发展,其中又以失业率飙升最为严重.
"由於西班牙深陷衰退,市场将继续对该国中期偿债能力持怀疑态度."LBBW债市研究主管Gernot Griebling称.
"因此西班牙(政府公债)收益率与可比德债的利差将维持在高档,甚至进一步上升."
经济分析师调查中值认为,西班牙年底前请求全面主权纾困的机率为68%.6月调查时59名分析师有35名认为"可能"或"非常可能"求援.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周暗示,该央行正准备购买西班牙和意大利债券,但前提是要先启动欧盟纾困基金且有国家开口求助.
调查显示,西班牙今明两年经济料分别萎缩1.6%和1.1%,其中2013年的预估降幅远大於6月预估的下滑0.7%.
调查还预计西班牙今年底失业率将升至25%,明年则为25.6%.该国今年第二季失业率已攀升至24.6%.
调查显示虽然该国今年或能接近预算赤字相当於国内生产总值(GDP)6.3%的目标,但2013年赤字料只能缩减到5.0%,无法达到4.5%的目标.
**希腊料续留欧元区**
分析师的强烈共识就是,未来12个月希腊仍将续留欧元区,64名分析师中有45名持这样的看法,6月调查时64名分析师中仅35名认为如此.
"我们预计只要希腊继续改革,欧元区就会尽力留住该国.然而如果官方融资被切断,也存在不受控地退出欧元区的尾部风险."美林分析师Marcus Sonntag称.
不过调查显示希腊要想摆脱衰退的命运,面临极大挑战.分析师连续五次下调该国GDP前景.
希腊今明两年经济料分别萎缩约6.6%和2.0%,远比6月调查预估差得多,当时预计希腊经济今明年分别萎缩5.8%和1.3%.
经济分析师还预期希腊预算赤字改善的进展缓慢.其今年赤字相当於GDP之比将从去年的9.3%缩减至8.0%,无法达到7.3%的目标.而2013年则料降至6.8%.
那将使希腊远远落後目标.该国需在2014年底前将赤字自2011年的9.3%降至3%.
分析师也调降葡萄牙明年的展望.继今年萎缩3.0%後,该国2013年经济料下滑约1.0%,上次调查时预估为下降0.6%.
同样地,葡萄牙2013年看来也不太可能实现预算赤字和GDP之比降至3.0%的目标,调查的分析师预计明年底葡萄牙预算赤字只会降到3.7%.
爱尔兰方面,看来至少经济有望恢复温和成长,今年料增长0.3%,明年成长率料加速至1.5%.
那将使该国与欧洲较大和较具韧性经济体的展望一致.
此外爱尔兰今年也可能实现8.6%的赤字目标,调查显示该国今年赤字和GDP之比可望降至8.3%.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉/戴素萍
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