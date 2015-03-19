欧洲政经：欧洲议会议长警告希腊财政状况很“危险”

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透柏林3月19日 - 欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)周四在欧盟峰会召开前发出警告，希腊的财政状况很“危险”，短期内需要20-30亿欧元才能避免破产。
“时间很短，”舒尔茨对德国Deutschlandfunk电台表示。几个小时之后，欧盟领导人将在峰会上讨论希腊的救助问题。他说，“短期内，需要20-30亿欧元才能应付现有偿付义务。”
舒尔茨说，月底时希腊还有更多支付款项，该国银行业需要资金，央行供应资金的能力几乎耗尽。
“因此，希腊最好履行此前同意的义务，然后就会获得救助资金，”舒尔茨表示。
“希腊政府必须加强配合意愿，”当被问及有关希腊不让欧元区伙伴国获得改革进展的信息的报导时，舒尔茨说。
如果月底时希腊耗尽资金，并对债务违约，官员们担心该国可能不得不退出欧元区。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。