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Eurofer调高今年欧盟钢铁需求预测 对美国关税计划发出警告
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2017年7月11日 / 凌晨1点48分 / 20 小时前

Eurofer调高今年欧盟钢铁需求预测 对美国关税计划发出警告

1 分钟阅读

路透伦敦7月10日 - 欧洲钢铁协会Eurofer周一调高2017年欧盟钢铁需求预测，但表示美国计划以国家安全理由对钢铁征收关税这类孤立主义举措，可能损及全球贸易流动。

Eurofer表示，包括库存变动在内的欧盟钢铁表观需求，今年将增加1.9%至1.59亿吨。先前预测的需求为成长1.3%，该需求被视为衡量地区经济体质的指标。

尽管调高需求预测，但该协会对进口扭曲可能性发布了迄今最明显的警告，称地区钢厂可能再次无法受惠于需求成长，反而对进口失去市场份额。

“由于眼前还没有针对全球产能过剩问题的结构性解决方案，所以保护主义、甚至孤立主义措施势必增加，”Eurofer负责人Axel Eggert在声明中表示。

“特别是，一些有可能源自美国232调查的措施，或许会导致全球贸易流动扭曲出现灾难性的蔓延。”

美国今年4月启动“232调查”，以判定钢铁进口是否对国家安全构成了风险。钢铁是全球第二大产业，仅次于石油天然气。

虽然此举主要针对全球最大钢铁生产国中国，但Eurofer担心欧盟国家将受到重大冲击，因为中国钢铁已经在很大程度上受到美国限制。

其还担心本来运往美国的钢铁产品会转运到欧盟。(完)

编译 戴素萍/王颖；审校 李爽/王兴亚

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