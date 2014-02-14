钢铁产业：欧洲钢铁组织将起诉中国大陆、台湾和俄罗斯的企业倾销

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
* 今年将向欧盟提出投诉
* 一起案子涉及产自中国大陆和台湾的冷轧不锈钢板
* 另一起案件涉及俄罗斯的电工钢板
路透伦敦2月13日 - 欧洲钢铁行业组织Eurofer计划今年向欧盟执委会投诉，产自中国大陆和台湾的冷轧不锈钢板、及俄罗斯生产的电工钢板涉嫌倾销。
如果欧盟执委会受理该案，将使近年来欧盟与中国和俄罗斯的一系列贸易争端又掀波澜。
“有两起案子处于较深入阶段，我们怀疑存在倾销和补贴行为，将在今年提交。”Eurofer的负责人Gordon Moffat告诉路透。
路透未联系上中国钢铁工业协会置评。欧盟执委会拒绝置评。台湾最大钢铁企业--中国钢铁 表示未获悉Eurofer的计划，不予置评。
俄罗斯工业与贸易部副部长Viktor Yevtukhov表示，政府将支持其钢铁企业。
根据钢铁咨询公司MEPS的数据，西欧冷轧不锈钢板市场的年规模约为460万吨，或110亿欧元(约为150亿美元)。相比之下，欧洲的电工钢板市场要小得多。
欧盟目前对产自中国的若干钢铁产品征税，包括螺栓和螺丝等产品，税率范围从22.9-74.1%，中国方面称未依照世界贸易组织(WTO)的规定计算。(完)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。