欧洲面临钢铁消费迟滞及来自中国进口增加威胁--Eurofer

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透布鲁塞尔4月21日 - 欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)周四表示，今年欧洲钢铁消费料将迟滞，该行业需要削减过高库存，而且面临着来自中国廉价进口钢铁增加的威胁。
“2016年欧盟钢铁市场前景较为黯淡，”Eurofer在季度展望报告中称。
该联盟总裁Geert Van Poelvoorde在记者会上称，产能过剩是该行业最紧迫的问题，与1970和1980年代的情况相似，当时产业进行了大规模重组。他是安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)的高管。
“40年前这是地区性问题，而眼下则是全球性问题，根源在于中国产能过剩，”他说。
中国评论家称，补贴亏损钢铁生产企业及兴建新厂，导致该国积累了大量过剩产能。Eurofer估计中国过剩产能达4亿吨，比欧盟一年的钢铁需求高出一倍多。
主要在Eurofer提出申诉后，欧盟已对不同品级的钢铁开征一系列关税。当被问及Eurofer接下来将调查什么产品时， Van Poelvoorde回答说，“都要调查”。
“每当有一宗贸易纠纷案成立，进口量就会下降，但进口量转移到另一个产品，从冷轧钢到热轧钢，再到镀锌钢。由于中国产能过剩，每一个还存在的漏洞都会被利用，”他称。
Eurofer预计2016年包括库存调整在内的钢铁表观消费增幅将为零，预计2017年增长1.6%；而2015年为增长3.5%。
1月时该联盟预计今明两年钢铁消费增幅温和，前景“略微正面”。
去年总体钢铁进口量增长22.5%，从而抑制了年底正常的库存结清。
今年头两个月半成品和成品钢进口量较上年同期增长30%，另外有迹象显示3月成品钢进口量上升18%。
中国仍是最大进口来源，进口量呈同比成长，尽管已较2015年第四季放缓。从土耳其、韩国和乌克兰的进口按季增长，而俄罗斯为持平。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛/蔡美珍)
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