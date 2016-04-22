欧洲面临钢铁消费迟滞及来自中国进口增加威胁--Eurofer

路透布鲁塞尔4月21日 - 欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)周四表示，今年欧洲钢铁消费料将迟滞，该行业需要削减过高库存，而且面临着来自中国廉价进口钢铁增加的威胁。

“2016年欧盟钢铁市场前景较为黯淡，”Eurofer在季度展望报告中称。

该联盟总裁Geert Van Poelvoorde在记者会上称，产能过剩是该行业最紧迫的问题，与1970和1980年代的情况相似，当时产业进行了大规模重组。他是安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)的高管。

“40年前这是地区性问题，而眼下则是全球性问题，根源在于中国产能过剩，”他说。

中国评论家称，补贴亏损钢铁生产企业及兴建新厂，导致该国积累了大量过剩产能。Eurofer估计中国过剩产能达4亿吨，比欧盟一年的钢铁需求高出一倍多。

主要在Eurofer提出申诉后，欧盟已对不同品级的钢铁开征一系列关税。当被问及Eurofer接下来将调查什么产品时， Van Poelvoorde回答说，“都要调查”。

“每当有一宗贸易纠纷案成立，进口量就会下降，但进口量转移到另一个产品，从冷轧钢到热轧钢，再到镀锌钢。由于中国产能过剩，每一个还存在的漏洞都会被利用，”他称。

Eurofer预计2016年包括库存调整在内的钢铁表观消费增幅将为零，预计2017年增长1.6%；而2015年为增长3.5%。

1月时该联盟预计今明两年钢铁消费增幅温和，前景“略微正面”。

去年总体钢铁进口量增长22.5%，从而抑制了年底正常的库存结清。

今年头两个月半成品和成品钢进口量较上年同期增长30%，另外有迹象显示3月成品钢进口量上升18%。

中国仍是最大进口来源，进口量呈同比成长，尽管已较2015年第四季放缓。从土耳其、韩国和乌克兰的进口按季增长，而俄罗斯为持平。(完)