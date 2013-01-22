荷兰财长被任命为欧元集团新主席

荷兰财长迪塞布洛姆(Jeroen Dijsselbloem 图左)周一被任命为欧元区财长会议新任主席，他表示将打算从简单地对抗危机转向关注于较长期政策，以巩固信心。迪塞布洛姆的任命是在由欧元区17国财长出席的欧元集团会议上得以确认的，但非一致通过，西班牙拒绝支持这一任命决定。路透