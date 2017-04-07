欧元集团主席称应努力将英国退出欧盟的损害降至最低

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透柏林4月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，英国和欧盟其他27个成员国应该避免在英退谈判结束时，英国地位退回到世界贸易组织(WTO)贸易条款规定的危险境地。
“让我们努力将损害降至最低，”迪塞尔布洛姆周四在柏林出席一次银行业会议提到英国退欧时说。
他说，他在柏林期间将与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)讨论希腊问题，但他也说，他越想英国退欧的事情就越担心。他说金融稳定是尤其可能面临风险的一个领域。
在问及退欧后英国金融机构在欧盟单一市场销售金融服务的“通行证”问题时，迪塞尔布洛姆回答说，“我认为，而且也跟伦敦金融城的金融业人士讨论过，通行证不会是解决问题的答案。金融行业各个次分领域将采用不同的制度。”(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)