欧元集团主席称应努力将英国退出欧盟的损害降至最低

路透柏林4月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，英国和欧盟其他27个成员国应该避免在英退谈判结束时，英国地位退回到世界贸易组织(WTO)贸易条款规定的危险境地。

“让我们努力将损害降至最低，”迪塞尔布洛姆周四在柏林出席一次银行业会议提到英国退欧时说。

他说，他在柏林期间将与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)讨论希腊问题，但他也说，他越想英国退欧的事情就越担心。他说金融稳定是尤其可能面临风险的一个领域。

在问及退欧后英国金融机构在欧盟单一市场销售金融服务的“通行证”问题时，迪塞尔布洛姆回答说，“我认为，而且也跟伦敦金融城的金融业人士讨论过，通行证不会是解决问题的答案。金融行业各个次分领域将采用不同的制度。”(完)