《欧洲政经焦点》欧元区承诺3月底前达成援助塞浦路斯的协议，但细节待敲定

港报社评：林郑上任前必须做好两件事---信报3月29日

七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。