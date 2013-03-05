版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 08:41 BJT

《欧洲政经焦点》欧元区承诺3月底前达成援助塞浦路斯的协议，但细节待敲定

**“系统重要性”**

尽管缺乏细节，但欧元区声明至少结束了有关塞浦路斯的重要程度是否足以使欧元区出手相救的争论。有关这一问题的争论最先由德国引起，德国称塞浦路斯的“系统相关性”未经证实。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩周末表示，欧元区所有国家都至关重要。

“即便你来自欧盟大国，也应知道每个成员国都具有系统相关性，”德国《明镜》周刊援引雷恩的话称。

“如果塞浦路斯无序破产，很可能会导致其退出欧元区，”雷恩称。(完) (编译 兰秀娟/石冠兰/李爽; 审校 程琳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐