欧洲政经: 荷兰财长被任命为欧元集团新主席,希望转而关注较长期政策

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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"我们现在需要维持这种势头,以确保来之不易的信心能长久保持下去,"他在概述其优先任务的信中对欧元区同僚称,"我们的关注焦点有必要从对抗危机转向制定贯彻稳健的中期政策."
Dijsselbloem表示,欧元区的政策无疑要聚焦于重新实现可持续增长,为此稳健的财政政策是不可或缺的,但此类政策应该基于各国情况量体裁衣.
"财政整顿的速度应继续根据各国不同的财政及宏观金融风险确定,"他在信中称.
Dijsselbloem还表示,各国应该将重点放在实现结构性预算平衡,这不包括经济下滑期间常见的增加支出及收入减少.
Dijsselbloem接替卢森堡首相贾克继任欧元集团主席,任期两年半.(完)
(编译 兰秀娟/王兴亚; 审校 张荻)
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