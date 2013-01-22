欧洲政经: 荷兰财长被任命为欧元集团新主席,希望转而关注较长期政策

"我们现在需要维持这种势头,以确保来之不易的信心能长久保持下去,"他在概述其优先任务的信中对欧元区同僚称,"我们的关注焦点有必要从对抗危机转向制定贯彻稳健的中期政策."

Dijsselbloem表示,欧元区的政策无疑要聚焦于重新实现可持续增长,为此稳健的财政政策是不可或缺的,但此类政策应该基于各国情况量体裁衣.

"财政整顿的速度应继续根据各国不同的财政及宏观金融风险确定,"他在信中称.

Dijsselbloem还表示,各国应该将重点放在实现结构性预算平衡,这不包括经济下滑期间常见的增加支出及收入减少.

Dijsselbloem接替卢森堡首相贾克继任欧元集团主席,任期两年半.(完)