企业并购：Euronet Worldwide高价抢亲速汇金，欲逼退蚂蚁金服

路透3月14日 - 美国电子支付业者Euronet Worldwide Inc周二提出以10亿美元收购竞争对手速汇金(MoneyGram)，称这是美国同业间的并购，所受的监管审查将比出价偏低的蚂蚁金服来得少；蚂蚁金服为中国阿里巴巴集团控股旗下的金融服务公司。

由亿万富翁马云所掌控的蚂蚁金服对此并未立即发表评论，而上述收购提案打乱了蚂蚁金服在美国扩张的计划。

速汇金周二股价飙涨近25%，收报15.77美元，高于Euronet的现金出价每股15.20美元，这意味着投资人预期将会有更高出价。蚂蚁金服1月26日表示，打算以每股13.25美元、或约8.80亿美元收购速汇金。

速汇金并未回应电话及电子邮件的置评请求。

速汇金在全球汇款市场中名列前茅，Euronet若收购成功将可以强化与数字新兴业者的竞争力，这些新创公司正在改变汇款业务的风貌。

“Euronet以Ria的品牌在传统的线下全球汇款市场中排名第四，因此他们跳出来抢亲并不让人意外，”汇款业者Azimo执行长Michael Kent表示。“应该可以产生相当可观的协同效应(综效)。”

Euronet拥有Ria、IME、HiFX及XE等四个汇款事业，比较着重于发展独立代理商，而速汇金则是主攻大型零售商及各国邮局。

速汇金和西联汇款(Western Union Co)因拥有庞大的零售据点而长期主宰着全球汇款产业。速汇金在近200个国家及地区拥有约35万个零售商店、邮局及银行的通路。

若速汇金被Euronet收购，将不需要获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准。

CFIUS拦阻了多件中资收购美国业者的案子，也被视为是蚂蚁金服收购的一大障碍。在美国与中国贸易和外交政策紧张情势升高的背景下，Euronet收购速汇金获取较容易取得美国决策官员的认同。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍/李婷仪)