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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 16:39 BJT

标题新闻：Euronext将在2015年春季推出乳制品期权期货产品，包括黄油、脱脂奶粉和乳清粉

注：Euronext为纽约-泛欧交易所集团简称。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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