欧洲金融：Euronext将于明年春季推出乳制品期货和期权产品

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透巴黎11月27日 - 欧洲交易所运营商--纽约-泛欧交易所集团(Euronext) 明年将推出一系列的乳制品期货和期权产品，押注欧盟放弃牛奶产量配额制，将刺激对乳制品行业对冲和定价工具的需求。
Euronext周四表示，将提供黄油、脱脂奶粉和乳清粉的衍生品合约，计划于春季推出。
全球最大的乳制品供应区--欧盟即将从2015年4月开始放弃牛奶产量配额制，以满足不断增加的全球乳制品需求；此举预计将导致欧盟产量增加，且价格波动更加剧烈。
“我们希望满足后配额制时代的对冲需求，并为欧洲创建一个价格指标，”Euronext旗下大宗商品业务发展主管Nicholas Kennedy称。
Euronext已于2010年推出欧盟脱脂奶粉合约，但在7月暂停了此合约，因缺少流动性。欧洲期权与期货交易所(Eurex)引入了黄油、脱脂奶粉和乳清粉衍生品合约，但目前交易量很少。
全球最大的乳制品出口商--恒天然 2008年开始每周举行两次乳制品拍卖，成为全球乳制品价格的主要指标。
Euronext表示将进行路演和培训，向乳制品行业介绍对冲的好处。
Kennedy指出，新乳制品合约将以欧元计价，将在分别距鹿特丹港、汉堡港和安特卫普港方圆150公里内的仓库进行实货交割。
他还称，交易的首个交割月份将非常接近推出日期，并补充道，Euronext至少将推出一份一年期合约。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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