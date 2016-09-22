泛欧交易所CEO称英退公投后 伦敦金融中心地位褪色--彭博

长实地产牵头财团拟约74亿澳元收购澳洲能源基建企业DUET
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透9月22日 - 泛欧交易所(Euronext)(ENX.PA)执行长Stephane Boujnah向彭博电视表示，英国公投脱离欧盟的决定，料将降低伦敦作为全球金融中心的地位，可能为泛欧交易所带来赢得中国业务的机会。
Boujnah表示，中国投资者正在衡量欧洲市场适合入口的各种选择。
“英国脱欧公投之后，英国与欧洲大陆之间未来关系的不确定性更大，”他向彭博表示。
他指出，泛欧交易所正与深圳证券交易所在指数、科技及投资者服务的相关项目合作。他表示，泛欧交易所也安排欧洲上市公司下周在北京与中国投资人会面。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。