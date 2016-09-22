泛欧交易所CEO称英退公投后 伦敦金融中心地位褪色--彭博

路透9月22日 - 泛欧交易所(Euronext)(ENX.PA)执行长Stephane Boujnah向彭博电视表示，英国公投脱离欧盟的决定，料将降低伦敦作为全球金融中心的地位，可能为泛欧交易所带来赢得中国业务的机会。

Boujnah表示，中国投资者正在衡量欧洲市场适合入口的各种选择。

“英国脱欧公投之后，英国与欧洲大陆之间未来关系的不确定性更大，”他向彭博表示。

他指出，泛欧交易所正与深圳证券交易所在指数、科技及投资者服务的相关项目合作。他表示，泛欧交易所也安排欧洲上市公司下周在北京与中国投资人会面。(完)