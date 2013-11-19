Euronext可能面临伦交所等三家竞购--WSJ

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透11月19日 - 华尔街日报(WSJ)引述消息人士称，三家交易所集团--伦敦证交所(LSE.L)、NasdaqOMX Group(NDAQ.O)及德意志交易所，都在考虑对泛欧交易所Euronext提出各自的收购要约。
这三家交易所都同顾问机构讨论了对Euronext提出要约的可能性，不过无一聘请银行展开正式收购。华尔街日报称，Euronext在上周被洲际交易所集团(ICE)(ICE.N)并购后，势必被分拆出去。
该报称，ICE在并购交易后承诺分拆Euronext。一定程度上是为了消除欧洲决策者及监管当局的疑虑，他们担心欧洲市场的地位遭到动摇。
在常规营业时间之外，路透未能联系到前述任一公司对报导置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 隋芬)
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