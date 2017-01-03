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国际财经 | 2017年 1月 3日 星期二 17:03 BJT

泛欧交易所出价5.1亿欧元 欲将LSE法国结算业务收入麾下

路透1月3日 - 泛欧交易所(Euronext)(ENX.PA)称，已出价5.1亿欧元(5.3392亿美元)欲收购伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的法国结算业务，这有助于为LSE集团与德意志交易所(DB1Gn.DE)拟议中280亿美元的并购案扫清道路。

LSE集团和伦敦清算所(LCH)集团证实，二者已就泛欧交易所全现金要约的条款达成一致。

买下LSE法国结算业务后，泛欧交易所将对其支出颇多的一个平台取得掌控。同时还意味着，该交易所不必再依赖于竞争对手的结算服务。

泛欧交易所预计，交易完成后的首个整年获利将实现两位数增长。

该公司预计交易带来的税前综效为1,300万欧元。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李春喜)

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