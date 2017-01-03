泛欧交易所出价5.1亿欧元 欲将LSE法国结算业务收入麾下

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透1月3日 - 泛欧交易所(Euronext)(ENX.PA)称，已出价5.1亿欧元(5.3392亿美元)欲收购伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)的法国结算业务，这有助于为LSE集团与德意志交易所(DB1Gn.DE)拟议中280亿美元的并购案扫清道路。
LSE集团和伦敦清算所(LCH)集团证实，二者已就泛欧交易所全现金要约的条款达成一致。
买下LSE法国结算业务后，泛欧交易所将对其支出颇多的一个平台取得掌控。同时还意味着，该交易所不必再依赖于竞争对手的结算服务。
泛欧交易所预计，交易完成后的首个整年获利将实现两位数增长。
该公司预计交易带来的税前综效为1,300万欧元。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。