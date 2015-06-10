欧洲企业面对中国增长减速欲削减在华业务成本 裁员为首选--调查

路透北京6月10日 - 中国欧盟商会周三表示，随着中国经济增长减速，欧洲企业变得越来越悲观；许多企业面对经济增长疲弱和市场改革进展缓慢，正准备裁员。

中国政府今年的经济增长率目标为7%，这将是25年来的最慢增速。不过许多民间经济学家还是怀疑，政府在未来五年能否保持这样的速度。

中国欧盟商会称，对会员进行的年度调查结果显示，541家受访企业中有39%正计划缩减成本，高于2014年的约24%。调查报告称，有节本计划的企业多数打算裁员。

“对经济增长和获利能力的悲观情绪，已迫使欧洲企业大幅收缩业务，特别着重于裁员，”该商会指出。

58%的欧洲公司仍对中国的增长前景持乐观看法，较2014年调查时下滑10个百分点。自2013年以来，计划在中国扩张业务的公司已经下滑30个百分点，由86%降至56%。

“经济真的是发生了根本性的改变，由于市场的不确定性，企业推迟了投资，”商会总裁Joerg Wuttke告诉路透。

“我们不需要宣称，也不需要运动。我们需要的是实质性的改变，由下而上，也从上至下，从中央政府到地方，改善法制和实施，”Wuttke在发布会上对记者表示。他并称这需要时间。

欧盟和美国正在努力通过它们各自与北京方面的双边投资协议，来为它们的企业在中国市场拓展更多空间。

但中国国家主席习近平已经表示，政治、文化、军事、经济和技术领域都涉及国家安全问题。

一些投资者担心，包括国家安全规定在内的一系列尚未出台的中国法律，可能歧视外国企业，影响投资协议谈判，并弱化最终的协议。

“经济安全这个概念，可能完全破坏正在进行的双边协议谈判能够取得的成就。”说。(完)

(编译 徐文焰/李春喜/杜明霞；审校 龚芳/王洋/艾茂林)

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