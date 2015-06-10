欧洲企业面对中国增长减速欲削减在华业务成本 裁员为首选--调查

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京6月10日 - 中国欧盟商会周三表示，随着中国经济增长减速，欧洲企业变得越来越悲观；许多企业面对经济增长疲弱和市场改革进展缓慢，正准备裁员。
中国政府今年的经济增长率目标为7%，这将是25年来的最慢增速。不过许多民间经济学家还是怀疑，政府在未来五年能否保持这样的速度。
中国欧盟商会称，对会员进行的年度调查结果显示，541家受访企业中有39%正计划缩减成本，高于2014年的约24%。调查报告称，有节本计划的企业多数打算裁员。
“对经济增长和获利能力的悲观情绪，已迫使欧洲企业大幅收缩业务，特别着重于裁员，”该商会指出。
58%的欧洲公司仍对中国的增长前景持乐观看法，较2014年调查时下滑10个百分点。自2013年以来，计划在中国扩张业务的公司已经下滑30个百分点，由86%降至56%。
“经济真的是发生了根本性的改变，由于市场的不确定性，企业推迟了投资，”商会总裁Joerg Wuttke告诉路透。
“我们不需要宣称，也不需要运动。我们需要的是实质性的改变，由下而上，也从上至下，从中央政府到地方，改善法制和实施，”Wuttke在发布会上对记者表示。他并称这需要时间。
欧盟和美国正在努力通过它们各自与北京方面的双边投资协议，来为它们的企业在中国市场拓展更多空间。
但中国国家主席习近平已经表示，政治、文化、军事、经济和技术领域都涉及国家安全问题。
一些投资者担心，包括国家安全规定在内的一系列尚未出台的中国法律，可能歧视外国企业，影响投资协议谈判，并弱化最终的协议。
“经济安全这个概念，可能完全破坏正在进行的双边协议谈判能够取得的成就。”说。(完)
(编译 徐文焰/李春喜/杜明霞；审校 龚芳/王洋/艾茂林)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。