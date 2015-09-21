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中国财经 | 2015年 9月 21日 星期一 16:16 BJT

泛欧交易所与上海证交所结盟 在中国推进数据业务

路透9月21日 - 泛欧交易所(ENX.PA)表示，将与上海证券交易所合作，在中国推销现货、衍生品、大宗商品和指数数据，以提高该所上市公司的知名度。

泛欧交易所在声明中称，上海证券交易所旗下的上证所信息网络有限公司将担任其在中国的市场数据代理。泛欧交易所是欧洲大陆最大交易所--巴黎证券交易所的母公司。

泛欧交易所与伦敦证券交易所和德意志交易所在公司上市方面存在竞争，旗下在巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、伦敦和里斯本设有交易所。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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