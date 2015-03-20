东南欧国家需建新天然气管道 以降低对俄罗斯的依赖--美国

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透布达佩斯3月19日 - 美国能源特使Amos Hochstein敦促东南欧国家建设新的天然气管道，专注于小一些的项目而不是大项目，以降低对俄罗斯天然气的依赖。
匈牙利、塞尔维亚和克罗地亚等国正在寻求加强能源安全，此前俄罗斯支持的South Stream天然气项目搁浅，该项目原本计划绕过乌克兰向欧洲输送俄罗斯天然气。
俄罗斯提出的一个替代项目是Turkish Stream。该项目将原本计划通过South Stream的天然气输送到土耳其，然后可能通过新的天然气管道输送到东南欧和中欧。
“Turkish Stream和South Stream除了名字不同、路线略有不同外，我很难理解它们到底有什么区别，”Hochstein周四在一个能源会议上说道。
他指出，该地区寻求“灵丹妙药”，可能存在忽视小一些项目的风险。该地区的天然气供应几乎完全依靠俄罗斯。
Hochstein表示，俄罗斯天然气对欧洲天然气供应仍很重要，但需要其他来源和线路以加强能源安全。
他指出，需要提升基础设施，可能在欧盟的帮助下，以确保将其他地区的天然气运送到该地区。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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