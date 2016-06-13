欧洲理事会主席称英国退欧可能威胁西方政治文明

路透柏林6月13日 - 欧洲理事会主席图斯克称，如果6月23日的英国公投结果是退出欧盟，那可能是欧盟和整体西方政治文明解体的开始。

图斯克接受德国《图片报》采访时表示，英国退欧将大大助长激进的反欧洲力量，图斯克称这些人将“喝香槟庆祝”。

“为什么如此危险呢？因为没人能预测长期后果会怎样，”图斯克说道。“作为历史学家，我担心英国退欧可能不仅是欧盟解体的开始，也是整体西方政治文明瓦解的开始。”

图斯克指出，如果英国退欧，欧盟中的每一个人都有经济损失。

“每个家庭都明白，离婚对每个人来说都是创伤。欧盟中的每个人，特别是英国人自己，都会有经济损失。”

图斯克表示，欧盟有希望在英国退欧后存在下去，但代价高昂。（完）