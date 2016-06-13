欧洲理事会主席称英国退欧可能威胁西方政治文明

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透柏林6月13日 - 欧洲理事会主席图斯克称，如果6月23日的英国公投结果是退出欧盟，那可能是欧盟和整体西方政治文明解体的开始。
图斯克接受德国《图片报》采访时表示，英国退欧将大大助长激进的反欧洲力量，图斯克称这些人将“喝香槟庆祝”。
“为什么如此危险呢？因为没人能预测长期后果会怎样，”图斯克说道。“作为历史学家，我担心英国退欧可能不仅是欧盟解体的开始，也是整体西方政治文明瓦解的开始。”
图斯克指出，如果英国退欧，欧盟中的每一个人都有经济损失。
“每个家庭都明白，离婚对每个人来说都是创伤。欧盟中的每个人，特别是英国人自己，都会有经济损失。”
图斯克表示，欧盟有希望在英国退欧后存在下去，但代价高昂。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。