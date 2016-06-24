版本:
中国
时事要闻 | 2016年 6月 24日 星期五 15:03 BJT

欧洲议会中右翼领袖称英国不会有特殊待遇 应在两年内离开欧盟

路透布鲁塞尔6月24日 - 欧洲议会的中右翼党团领袖韦伯（Manfred Weber）周五称，欧盟不会给予英国特殊待遇，英国应遵照欧盟条约在两年内离开欧盟。

“我们尊重英国选民的决定，但对此感到遗憾。这对双方都带来重大损害，但英国首当其冲。”

韦伯在声明中称：“退出谈判应在两年内结束。我们认为，不能给予英国任何特殊待遇。英国人民已表达了想离开欧盟的意愿。”

“离开就是离开。挑三拣四的日子结束了。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐