欧洲议会中右翼领袖称英国不会有特殊待遇 应在两年内离开欧盟

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透布鲁塞尔6月24日 - 欧洲议会的中右翼党团领袖韦伯（Manfred Weber）周五称，欧盟不会给予英国特殊待遇，英国应遵照欧盟条约在两年内离开欧盟。
“我们尊重英国选民的决定，但对此感到遗憾。这对双方都带来重大损害，但英国首当其冲。”
韦伯在声明中称：“退出谈判应在两年内结束。我们认为，不能给予英国任何特殊待遇。英国人民已表达了想离开欧盟的意愿。”
“离开就是离开。挑三拣四的日子结束了。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。