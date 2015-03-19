欧洲议会议长警告希腊财政状况很“危险”

路透柏林3月19日 - 欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)周四在欧盟峰会召开前发出警告，希腊的财政状况很“危险”，短期内需要20-30亿欧元才能避免破产。

“时间很短，”舒尔茨对德国Deutschlandfunk电台表示。几个小时之后，欧盟领导人将在峰会上讨论希腊的救助问题。他说，“短期内，需要20-30亿欧元才能应付现有偿付义务。”

舒尔茨说，月底时希腊还有更多支付款项，该国银行业需要资金，央行供应资金的能力几乎耗尽。

“因此，希腊最好履行此前同意的义务，然后就会获得救助资金，”舒尔茨表示。

“希腊政府必须加强配合意愿，”当被问及有关希腊不让欧元区伙伴国获得改革进展的信息的报导时，舒尔茨说。

如果月底时希腊耗尽资金，并对债务违约，官员们担心该国可能不得不退出欧元区。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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