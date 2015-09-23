欧盟通过分担难民的计划 凸显东西欧分歧

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔9月22日 - 欧盟周二通过了28个成员国分担12万难民的计划，尽管四个前社会主义东欧国家强烈反对。

欧盟委员会在德国和其他大国的支持下提出了该计划，旨在解决二战以来欧洲最严重的难民危机。

在布鲁塞尔举行的会议上，捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和匈牙利四国的内政部长们投了反对票，凸显欧盟新老成员国间的明显分歧；芬兰投了弃权票。

“我们希望达成共识，但没有做到，并不是不想尝试，”卢森堡内政部长Jean Asselborn在新闻发布会上说道。卢森堡现为欧盟轮值主席国。

斯洛伐克总理Robert Fico指出，配额制“荒谬地”引发了对一个高度敏感问题的深刻分歧，“只要我担任总理”，斯洛伐克将不会执行配额。

捷克内政部长Milan Chovanec在Twitter上写道：“我们将很快意识到皇帝没有穿衣服。今天常识已沦丧。”(完)