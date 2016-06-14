欧洲人认为“伊斯兰国”是最大的威胁--调查

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透柏林6月13日 - 皮尤研究中心（Pew Research Center）的调查周一显示，欧洲人认为“伊斯兰国”武装组织是他们的国家所面对的最大威胁，程度高于气候变化、经济不稳定和难民的威胁。
10个受访欧洲国家中，来自九个国家的受访者称“伊斯兰国”是最大的威胁，93%的西班牙受访者和91%的法国受访者称该组织是“重大威胁”。
大多数调查于4月完成；忠于“伊斯兰国”的武装分子3月在布鲁塞尔机场发动袭击，导致32人死亡。
希腊是唯一一个受访者未将“伊斯兰国”视为最大威胁的国家。95%的希腊受访者认为全球经济不稳定是最大的风险。
调查显示，所有受访国家的大多数受访者都认为全球气候变化是重大威胁，但对难民问题存在分歧。
73%的波兰受访者认为难民是重大威胁，和认为“伊斯兰国”是最大威胁的受访者比例相同。
只有31%的德国受访者和24%的瑞典受访者认为难民是重大威胁，而这两个国家接收的难民数量是所有欧洲国家中较高的。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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