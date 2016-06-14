欧洲人认为“伊斯兰国”是最大的威胁--调查

路透柏林6月13日 - 皮尤研究中心（Pew Research Center）的调查周一显示，欧洲人认为“伊斯兰国”武装组织是他们的国家所面对的最大威胁，程度高于气候变化、经济不稳定和难民的威胁。

10个受访欧洲国家中，来自九个国家的受访者称“伊斯兰国”是最大的威胁，93%的西班牙受访者和91%的法国受访者称该组织是“重大威胁”。

大多数调查于4月完成；忠于“伊斯兰国”的武装分子3月在布鲁塞尔机场发动袭击，导致32人死亡。

希腊是唯一一个受访者未将“伊斯兰国”视为最大威胁的国家。95%的希腊受访者认为全球经济不稳定是最大的风险。

调查显示，所有受访国家的大多数受访者都认为全球气候变化是重大威胁，但对难民问题存在分歧。

73%的波兰受访者认为难民是重大威胁，和认为“伊斯兰国”是最大威胁的受访者比例相同。

只有31%的德国受访者和24%的瑞典受访者认为难民是重大威胁，而这两个国家接收的难民数量是所有欧洲国家中较高的。（完）