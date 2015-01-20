欧洲股市触及七年新高 关注欧洲央行政策决定

路透伦敦1月20日 - 欧洲股市周二攀升至七年新高，因数据显示中国经济成长放缓的幅度不及之前的担忧，且市场预期欧洲央行本周晚些时候将祭出量化宽松(QE)计划。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.9%，报1,422.79点，盘中触及1,428.22点的七年新高。全球最大金属消费国中国的经济数据公布后，欧洲基本资源股指数.SXPP跳涨2.3%，涨幅最大。

数据显示，中国经济2014年增长7.4%，为24年来最慢增速，略低于政府设定的7.5%的目标。但数据让投资者长舒了口气，他们之前曾担忧中国经济会更快速地放缓。

“中国经济成长放缓的速度看似非常缓慢，且节奏受控，这对市场有利，”KBC Asset Management的高级策略师Ronny Claeys表示。

另外，周二公布的调查显示，德国分析师和投资者信心12月上高，因欧元和油价下滑提振了德国经济加快增长的期望，此前德国经济在第三季勉强躲过衰退。

市场广泛预期，欧洲央行将在周四会议上祭出印钞购债计划，以重振欧元区经济和通胀。这进一步扶助市场表现。

英国富时100指数.FTSE上升0.52%，收报6,620.10点。德国DAX指数.GDAXI上扬0.14%，收报10,257.13点；法国CAC 40指数.FCHI上涨1.16%，收报4,446.02点。西班牙IBEX指数.IBEX上扬1.2%。

希腊股市再度走低，ATG指数.ATG下跌1.2%，因两项民调显示，在周日大选前，反对国际救助的反对党左翼激进联盟党(Syriza)较执政党的保守党的支持率领先优势继续扩大。

丹麦央行降息拖累该国股市的表现，OMX哥本哈根20指数.OMXC20仅小涨0.2%。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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