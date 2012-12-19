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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 18:26 BJT

欧洲金融: 欧洲援助基金EFSF将在2013年发行长债筹集580亿欧元

EFSF与ESM目前平行运作,双方表示,ESM将负责本月稍早推出的两笔短期债券借新还旧,这两笔债券是用于明年为西班牙银行业增资的89.7亿欧元.

"ESM也将负责为未来的宏观经济扶持计划融资,"两家基金声明稿称."ESM的短期债券计划预料将支应上半年的融资需求,下半年料将推出ESM的首支长期债券."(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦/程琳)

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