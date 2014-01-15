铝价过低及成本高昂导致欧洲铝业穷途潦倒

路透佛罗里达州劳德代尔堡1月14日 -一位业界分析师表示，西班牙和德国炼铝企业可能面临关门威胁，因伦敦金属交易所(LME)铝价较低，电力成本高企且监管过度，这加剧了人们对欧洲铝企前途的忧虑。

花旗集团金属研究兼策略主管David Wilson本周在普氏(Platts)铝业研究会上表示，欧洲劳工和环境法律严格以及能源成本高昂，使得在该地区生产原料金属几乎无利可图。

“我认为今年或明年西班牙及德国炼厂将关门大吉，”他在普氏铝业研究会上表示。

“根本没有理由在欧洲生产铝。”

Wilson预计，今年欧洲铝产量将降至200万吨，为1971年以来最低，而这仅是全球约5,000万吨产量中的一小部分。

前景黯淡可能更加促使欧洲政府出台措施保护这一处于挣扎态势中的产业，而亚洲和中东地区的铝产量在上升。

这亦令人担忧针对欧洲终端用户的地区供应减少，这些终端用户买入铝材生产汽车和铝罐。数年来消费者一直坚持不懈地努力，以使欧洲放弃原铝进口税。

他称，法国炼厂不易受冲击，因其使用核电。电力在铝生产成本中约占三分之一的比重。

而美国的油气页岩革命降低了电力价格，令美国生产企业压力减轻。

尽管如此，美国各炼厂仍在努力与中东的低成本产能展开竞争。

五年来中东已成为规模庞大的铝生产中心。据铝生产企业Dubal/Emal负责营销的执行副总裁Walid AlAttar，中东今年铝产量将接近500万吨，较2008年增长近三分之一。

**炼厂穷途潦倒**

分析师称，尽管如此，仍有必要进一步减产，以帮助消化巨大的库存，并在铝价跌破许多炼厂的生产成本后，助其进一步攀升。

Wilson称，周二LME现货铝价每吨仅略高于1,700美元，尽管要在指标实货上支付较高的地区溢价，多数炼厂仍是穷途潦倒。

市场人士表示，全球最大铝生产国--中国持续增产，抵消了俄铝及美铝等西方生产企业的减产影响。

他称，“我们没有看到减产，尽管这确实是市场所需。”

2013年前11个月，中国铝产量增加近10%，而西方炼厂减产2%。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)

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