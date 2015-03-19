中国官员称欢迎美国加入亚投行

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透柏林3月18日 - 德国《商报》（Handelsblatt）周四将刊登的文章预印版显示，中国财政部副部长史耀斌对该报表示，中国欢迎美国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行）。
英国、德国、法国和意大利表示将加入亚投行后，美国呼吁各国在决定加入亚投行前三思而行。美国将亚投行视作世界银行的竞争对手。
史耀斌则认为，这样的担心是不合理的。
他表示，亚投行不会与世行竞争，反而对其他国际机构有辅助作用。
史耀斌称，中国希望学习其他国际机构的工作方式，如果可能的话，希望学习“好规则”，譬如关于环境和治理标准以及采购标准等方面的规则。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。