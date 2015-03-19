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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 10:39 BJT

中国官员称欢迎美国加入亚投行

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林3月18日 - 德国《商报》（Handelsblatt）周四将刊登的文章预印版显示，中国财政部副部长史耀斌对该报表示，中国欢迎美国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行）。

英国、德国、法国和意大利表示将加入亚投行后，美国呼吁各国在决定加入亚投行前三思而行。美国将亚投行视作世界银行的竞争对手。

史耀斌则认为，这样的担心是不合理的。

他表示，亚投行不会与世行竞争，反而对其他国际机构有辅助作用。

史耀斌称，中国希望学习其他国际机构的工作方式，如果可能的话，希望学习“好规则”，譬如关于环境和治理标准以及采购标准等方面的规则。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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