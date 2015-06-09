全球金融：德国拟成为亚投行第四大股东--文件

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透柏林6月9日 - 路透周二见到的财政部文件草案显示，德国计划在亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)持有4.1%的份额，成为第四大成员。
共计57个国家加入亚投行，包括英国、法国和伊朗等。亚投行被视为西方主导的世界银行的一个对手，以及中国扩张“软实力”的重要跳板。
文件显示，德国国计划在2016-2019年向亚投行提供约9亿美元资金，自2016年起提供36亿美元担保，成为该行第四大股东，仅次于中国、印度和俄罗斯。
德国内阁将在周三对这份文件进行投票。(完) (编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。