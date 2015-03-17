版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 01:20 BJT

标题新闻：美财长杰克卢敦促任何想加入亚洲基础设施投资银行的国家三思，确保其有规范的管理

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐