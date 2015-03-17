标题新闻：美财长杰克卢敦促任何想加入亚洲基础设施投资银行的国家三思，确保其有规范的管理

标题新闻：韩国特别检察官办公室计划在完成对三星的调查后，开启对其他大企业的调查
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路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月豆油、菜籽油、棕榈油等食用油进出口分项数据 一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 豆油 36,713 133.31 820.85 560,225 -31.5 原产地 美国 28,350 74,522.24 807.85 110,118 62,544.03 俄罗斯联邦 3,469 -26.13 926.06 73,577 147.75 土耳其 2,753 - 806.04
路透北京1月23日 - 以下是中国12月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等进口分项数据一览表（单位均为吨 ）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 大豆 8,996,081 -1.36 436.55 83,913,047 2.72 原产地 美国 8,112,419 22.05 436.69 34,170,896 20.26 加拿大 522,606 4.12 439.1 1,455,924 35.92 巴西