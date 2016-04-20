比利时当局称有迹象表明“伊斯兰国”派遣更多武装分子前往欧洲

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透布鲁塞尔4月19日 - 比利时当局周二称，有迹象显示更多受“伊斯兰国”激励的武装分子已被派到比利时和欧洲其他国家。比利时安全警戒级别仍维持在第二高的级别。
布鲁塞尔恐袭案两天后，比利时就将安全警戒级别从最高的四级降至三级，此后维持该等级不变。
“有迹象表明‘伊斯兰国’已派遣战斗人员前往欧洲（其他国家）和比利时，目前的三级安全警戒级别不会调降。”比利时危机中心发言人说道。
比利时三级安全警戒级别意味着当局认为可能发生袭击。
比利时检方4月8日逮捕了两名与布鲁塞尔地铁及机场自杀袭击者一起出现在监控录像中的男子，这意味着已知的布鲁塞尔恐袭案嫌犯已全部死亡或落网。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。