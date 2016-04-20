比利时当局称有迹象表明“伊斯兰国”派遣更多武装分子前往欧洲

路透布鲁塞尔4月19日 - 比利时当局周二称，有迹象显示更多受“伊斯兰国”激励的武装分子已被派到比利时和欧洲其他国家。比利时安全警戒级别仍维持在第二高的级别。

布鲁塞尔恐袭案两天后，比利时就将安全警戒级别从最高的四级降至三级，此后维持该等级不变。

“有迹象表明‘伊斯兰国’已派遣战斗人员前往欧洲（其他国家）和比利时，目前的三级安全警戒级别不会调降。”比利时危机中心发言人说道。

比利时三级安全警戒级别意味着当局认为可能发生袭击。

比利时检方4月8日逮捕了两名与布鲁塞尔地铁及机场自杀袭击者一起出现在监控录像中的男子，这意味着已知的布鲁塞尔恐袭案嫌犯已全部死亡或落网。（完）