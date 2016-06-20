比利时展开夜间搜查 对三名男子提起恐怖主义犯罪指控

路透布鲁塞尔6月18日 （记者 Julia Fioretti） - 比利时检察官周六对三名男子提起恐怖主义犯罪指控。此前比利时展开夜间搜查。

2016欧洲杯期间法国和比利时加强安保。在欧洲杯比利时对战爱尔兰的前夜，比利时警方搜查了全国多处房屋，逮捕12人。

联邦检察官办公室在声明中称，其中九人在质询后被释放，但三名比利时人被控“企图犯下恐怖主义谋杀，以及参与一个恐怖主义团体的活动”。这三人被确认是27岁的Samir C.，40岁的Moustapha B.和29岁的Jawad B.。

一些媒体报导称，嫌犯策划袭击在布鲁塞尔观看2016欧洲杯的球迷，且可能以周六下午比利时对阵爱尔兰的比赛为目标。

比利时首相米歇尔周六早些时候在搜查结束后主持召开政府安全委员会会议，与会者包括国防、外交、内政和司法部门的部长。米歇尔称，与足球相关的活动将按计划进行，并加强安保措施。

“我们想要继续正常生活，”米歇尔在新闻发布会上表示。“局势处于控制之下。”

“我们非常警惕，我们正在持续监控局势，我们将继续决意打击极端主义、激进化和恐怖主义。”他说道。（完）