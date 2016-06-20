比利时展开夜间搜查 对三名男子提起恐怖主义犯罪指控

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透布鲁塞尔6月18日 （记者 Julia Fioretti） - 比利时检察官周六对三名男子提起恐怖主义犯罪指控。此前比利时展开夜间搜查。
2016欧洲杯期间法国和比利时加强安保。在欧洲杯比利时对战爱尔兰的前夜，比利时警方搜查了全国多处房屋，逮捕12人。
联邦检察官办公室在声明中称，其中九人在质询后被释放，但三名比利时人被控“企图犯下恐怖主义谋杀，以及参与一个恐怖主义团体的活动”。这三人被确认是27岁的Samir C.，40岁的Moustapha B.和29岁的Jawad B.。
一些媒体报导称，嫌犯策划袭击在布鲁塞尔观看2016欧洲杯的球迷，且可能以周六下午比利时对阵爱尔兰的比赛为目标。
比利时首相米歇尔周六早些时候在搜查结束后主持召开政府安全委员会会议，与会者包括国防、外交、内政和司法部门的部长。米歇尔称，与足球相关的活动将按计划进行，并加强安保措施。
“我们想要继续正常生活，”米歇尔在新闻发布会上表示。“局势处于控制之下。”
“我们非常警惕，我们正在持续监控局势，我们将继续决意打击极端主义、激进化和恐怖主义。”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。