法国当局挫败一起恐怖袭击计划 逮捕七名嫌犯

路透巴黎11月21日 - 法国周一宣布，挫败了一起武装袭击阴谋，并逮捕了七名嫌犯，其中部分已经加入了叙利亚的伊斯兰国。

此时正值法国的敏感期，因为明年春天将举行总统大选，安全问题将成为主要焦点。去年这个时候法国宣布进入紧急状态，以应对一系列伊斯兰国恐怖分子的袭击。

法国内政部长卡泽纳夫称，这七名嫌犯有法裔、摩洛哥裔和阿富汗裔，年龄介于29-37岁。当局已经追踪这些嫌犯达八个月，最终由法国国内安全总局(DGSI)设下圈套，周日将他们缉拿归案。

“昨天，一起策划了很长时间的恐怖袭击阴谋被挫败，这多亏了DGSI的努力，”卡泽纳夫告诉记者。

“恐怖威胁程度巨大，尽管我们正在采取各种努力，但不可能确保零风险。”

另一名消息人士称，其中一些被捕的嫌犯曾在叙利亚-伊拉克地区呆过一些时间，在接到葡萄牙政府的情报后，确定了其中一名嫌犯的身份。该消息人士称，当局在他们的住所搜查到四支手枪和一把冲锋枪。

卡泽纳夫未透露嫌犯计划袭击的目标。 斯特拉斯堡市长说看起来该市不是攻击目标，可能是巴黎地区。(完)