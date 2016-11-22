法国当局挫败一起恐怖袭击计划 逮捕七名嫌犯

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透巴黎11月21日 - 法国周一宣布，挫败了一起武装袭击阴谋，并逮捕了七名嫌犯，其中部分已经加入了叙利亚的伊斯兰国。
此时正值法国的敏感期，因为明年春天将举行总统大选，安全问题将成为主要焦点。去年这个时候法国宣布进入紧急状态，以应对一系列伊斯兰国恐怖分子的袭击。
法国内政部长卡泽纳夫称，这七名嫌犯有法裔、摩洛哥裔和阿富汗裔，年龄介于29-37岁。当局已经追踪这些嫌犯达八个月，最终由法国国内安全总局(DGSI)设下圈套，周日将他们缉拿归案。
“昨天，一起策划了很长时间的恐怖袭击阴谋被挫败，这多亏了DGSI的努力，”卡泽纳夫告诉记者。
“恐怖威胁程度巨大，尽管我们正在采取各种努力，但不可能确保零风险。”
另一名消息人士称，其中一些被捕的嫌犯曾在叙利亚-伊拉克地区呆过一些时间，在接到葡萄牙政府的情报后，确定了其中一名嫌犯的身份。该消息人士称，当局在他们的住所搜查到四支手枪和一把冲锋枪。
卡泽纳夫未透露嫌犯计划袭击的目标。 斯特拉斯堡市长说看起来该市不是攻击目标，可能是巴黎地区。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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