一名阿富汗少年被捕 可能与慕尼黑枪击案有关联--德国警方

路透柏林7月24日 - 德国当局表示，警方周日逮捕了一名16岁的阿富汗少年，因其涉嫌与在慕尼黑枪杀九人的18岁枪手有关联。

德国警方发布声明指出，这名少年因为可能未报告枪手的计划而受到调查。上述枪手杀人之后开枪自杀。

“我们怀疑这名16岁少年可能是(周五)袭击事件的同谋，”声明称。警方稍早表示，枪手是一名精神错乱的伊朗裔德国人，之前曾痴迷杀人，但不是受伊斯兰武装影响。

声明称，这名16岁少年在周五枪击事件后联系了警方，随后受到盘问。声明指出，调查人员之后发现他的说法存在矛盾之处，但警方未进一步详细说明。(完)