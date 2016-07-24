一名阿富汗少年被捕 可能与慕尼黑枪击案有关联--德国警方

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透柏林7月24日 - 德国当局表示，警方周日逮捕了一名16岁的阿富汗少年，因其涉嫌与在慕尼黑枪杀九人的18岁枪手有关联。
德国警方发布声明指出，这名少年因为可能未报告枪手的计划而受到调查。上述枪手杀人之后开枪自杀。
“我们怀疑这名16岁少年可能是(周五)袭击事件的同谋，”声明称。警方稍早表示，枪手是一名精神错乱的伊朗裔德国人，之前曾痴迷杀人，但不是受伊斯兰武装影响。
声明称，这名16岁少年在周五枪击事件后联系了警方，随后受到盘问。声明指出，调查人员之后发现他的说法存在矛盾之处，但警方未进一步详细说明。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。