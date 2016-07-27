标题新闻：德国巴伐利亚警方证实移民中心手提箱引爆事件中没有发生爆炸，也没有造成人员伤亡

港报财经评论：深中小股撇泡沫，港被逼有难同当--信报1月17日

周一深圳中小板暴跌，连带港股投资气氛也极速转差，恒指 经过大半个月的升市，昨天跌逾200点。年假前市场水紧影响中小板表现，另一原因是首次公开招股（IPO）获批速度加快，新股供应愈来愈多，再难出现以往炒供求式的连涨行情。中国股票市场的融资能力仍在，可是透过二级市场投资却难令股民获利。