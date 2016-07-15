综述：法国尼斯卡车袭击者在国庆日冲入庆祝人群 造成84人死亡

2016年7月15日，法国尼斯，多名警察和法医人员站在之前冲撞法国国庆日庆祝人群的卡车旁。 REUTERS/Eric Gaillard

路透尼斯7月15日 - 周四在法国尼斯，一名枪手驾驶重型卡车冲入正在庆祝法国国庆日的人群，导致84人死亡，数十人受伤，法国总统奥朗德将此事件定性为恐怖行为。

攻击者还向人群开火，随后被警方击毙，警方确认此人是一名31岁、在突尼斯出生的法国人。消息人士称，此人曾因普通犯罪在警方留有案底，并未发现为情报组织工作。

法国内政部长卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)称，国庆烟火表演在2030GMT刚刚结束后，这辆25吨重的卡车呈之字形沿盎格鲁街滨海步道高速冲向人群，有18名伤者情况危急。

此次袭击到目前为止看来为单独作案。就在八个月零一天前，伊斯兰国枪手和自杀式炸弹客在一个周五晚上袭击了巴黎。

法国总统奥朗德在黎明前发表讲话宣布，周四发生在南部城市尼斯的袭击事件显然是恐怖行为，去年11月巴黎遇袭后宣布实施的紧急状态将被延长三个月。

几小时前奥朗德刚刚宣布7月底结束紧急状态，但他在袭击发生后表示，紧急状态将延长三个月。袭击还造成数名儿童死亡。

他表示，“整个法国都为这个新的惨剧哀伤。”

官员们称此次袭击还造成数百人受伤，卡车冲向人群肆意碾压。一位地方政府官员称，卡车上还发现了武器和手雷。

周五黎明步行大道上的血迹已经干涸，地上是碰坏的童车、未吃的法棍和其他碎片。一些区域被遮挡起来，可以从缝隙看到似乎是遗体的物体被毯子盖住。

这一景象似乎确认了一位市政官员的说法：袭击者驾驶卡车沿着步行街行驶了整整两公里，之后碰上了路缘石。

**“恐怖一幕”**

卡车全速冲向正在听管弦乐队演奏或是正走向富丽堂皇的Negresco酒店的人们。

“这是恐怖的一幕，”国会议员Eric Ciotti告诉France Info电台说，卡车“撞倒了几百人”。在海边经营Le Queenie饭店的Jacques告诉电台：“人们就像保龄球瓶一样倒下。”

目击者Franck Sidoli明显非常震惊，他说：“我看到人们倒下。”

“然后卡车停了下来，我们就在相距仅五米远的地方。一个女人在那儿，她失去了自己的儿子。那孩子倒在地上，鲜血直流，”他在现场对路透记者表示。

袭击事件发生后，奥朗德从法国南部赶回巴黎，召集退役军人和宪兵。

在社交媒体上，伊斯兰国的支持者为死亡人数之多而庆祝。

继巴黎和布鲁塞尔遭袭后，官方已警告该地区可能发生伊斯兰恐怖袭击。伊斯兰国在叙利亚和伊拉克退却已经引发担心，其可能会再次袭击欧洲。(完)