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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 21:38 BJT

标题新闻：尼斯恐袭嫌犯已婚有三名子女，不掌握其持有激进或伊斯兰主义观点-突尼斯安全部门

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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