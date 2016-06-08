欧洲民众对欧盟的支持率大幅下滑--调查

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透柏林6月7日 - 周二的一项调查显示，在欧盟最大的成员国中，过去一年公众对欧盟的支持率大幅下滑。
这项由皮尤研究中心在欧盟10大国进行的调查显示，民众强烈支持英国留在欧盟，其中瑞典有89%的受访民众认为英国退欧是一件糟糕的事情，荷兰和德国持此看法的受访民众比例分别为75%和74%。
但最引人注目的是，对欧盟持正面看法的欧洲民众比例下滑，这似乎与欧盟处理难民危机和经济问题的方式有关。
下滑幅度最大的是法国，该国只有38%的受访者称他们对欧盟持正面看法，该比例较去年下滑17点。
西班牙持正面看法的民众比例下跌16点至47%，德国下滑8点至50%，英国下降7点至44%。
公众对欧盟支持率最高的是波兰和匈牙利。调查显示，72%的波兰受访民众和61%的匈牙利受访民众对欧盟持正面看法。
“英国并非唯一对欧盟持有疑虑的国家。”皮尤研究中心称。
“欧洲民众对欧盟的多数不满，可归因于布鲁塞尔处理难民问题的方式。在每个调查的国家中，大多数受访者不赞成布鲁塞尔处理该问题的方式。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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