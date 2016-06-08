欧洲民众对欧盟的支持率大幅下滑--调查

路透柏林6月7日 - 周二的一项调查显示，在欧盟最大的成员国中，过去一年公众对欧盟的支持率大幅下滑。

这项由皮尤研究中心在欧盟10大国进行的调查显示，民众强烈支持英国留在欧盟，其中瑞典有89%的受访民众认为英国退欧是一件糟糕的事情，荷兰和德国持此看法的受访民众比例分别为75%和74%。

但最引人注目的是，对欧盟持正面看法的欧洲民众比例下滑，这似乎与欧盟处理难民危机和经济问题的方式有关。

下滑幅度最大的是法国，该国只有38%的受访者称他们对欧盟持正面看法，该比例较去年下滑17点。

西班牙持正面看法的民众比例下跌16点至47%，德国下滑8点至50%，英国下降7点至44%。

公众对欧盟支持率最高的是波兰和匈牙利。调查显示，72%的波兰受访民众和61%的匈牙利受访民众对欧盟持正面看法。

“英国并非唯一对欧盟持有疑虑的国家。”皮尤研究中心称。

“欧洲民众对欧盟的多数不满，可归因于布鲁塞尔处理难民问题的方式。在每个调查的国家中，大多数受访者不赞成布鲁塞尔处理该问题的方式。”（完）