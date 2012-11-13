欧洲反财政紧缩的抗议远不具备革命潜力

2012年11月7日，抗议者在希腊议会前手举葡萄牙、意大利、希腊和西班牙等国国旗。 REUTERS/John Kolesidis

路透巴黎11月12日电(记者 Nicholas Vinocur/Mark John)---离巴黎巴士底狱原址不远的一间咖啡馆里，活动人士上月在这里举行了一次会议，讨论是否加入工会，以抗议法国政府的财政紧缩政策。

最後只有五个人出现在这个名为Cafe Maldoror的咖啡馆，这是激进的左派人士喜欢出入的一个地方。

即便在巴黎这个具有悠久革命历史的城市，关於建立反对十年来最严厉预算削减的欧洲范围人民阵线的呼吁并没有得到多少回应。

与会的图书馆管理员Gaston表示：“法国人民很沮丧……他们为国家担忧，担心他们的经济状况，但目前而言……多数人并没寻求革命性变化。”

随着各国相继被要求削减公共开支，以重获投资者对主权债务的信心，数以百万计的欧洲人感到日益贫穷。

希腊和西班牙民众走上街头抗议，这两个南欧国家的民众正为过去领导人的挥霍无度付出高昂代价。

雅典警方上周发射催泪瓦斯，以驱散在国会外投掷汽油弹的抗议者。希腊和西班牙的罢工和游行引发了欧元以及欧美股市在9月26日的抛售。

活动人士希望将抗议活动扩大至欧洲各国。有希腊罢工者上周在罢工活动中举着意大利、葡萄牙和西班牙的国旗。

但北欧较富裕国家的民众却似乎无意回应。北欧国家的老龄化人口以及政治态度温和的年轻人对抗议没什麽兴趣。

迄今，这些抗议活动还不能同欧洲过去曾发生的大规模抗议相提并论，比如，1968年发生的反对美国卷入越南战争的抗议，这些抗议最终演变为要求进行更广泛社会变革的力量，抑或是20世纪90年代在欧洲多个城市爆发的反全球化游行。

但反对财政紧缩运动却缺乏类似动力。西班牙抗议组织提出的11月14日举行欧洲大罢工的呼吁基本未获回应。虽然有游行计划，但工会尚未同意举行罢工。

德国人更是对抗议不报同情态度，很多德国人认为，德国已经就公共财政进行了痛苦的改革，民调显示，多数民众支持总理默克尔要求欧洲邻国采取同样措施的呼吁。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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