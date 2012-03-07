日内瓦车展开幕 车商各显身手

2012年3月6日，在日内瓦车展媒体开放日当天，一名记者在梅赛德斯奔驰新推出的SL车型前进行报道。

* 日产将投资2亿美元在英格兰生产新款小型车

* 福斯自信能达成长期目标,登上世界第一

* BMW预估今年集团销售将成长

* 标志公布廉价供股,为与通用结盟融资

路透日内瓦/伦敦3月6日电---欧洲车厂迥然不同的命运在日内瓦汽车展(Geneva Auto Show)一览无遗.日产倾注资金投资,宝马汽车(BMW)及福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)>前景乐观;但PSA标致雪铁龙却正低价售股,寻求融资和通用汽车(General Motors)结盟.

欧洲汽车业似乎正触顶,不但得在艰困的市场中进行痛苦的价格战,还得应付产能过度.

不过,这种情况却是几家欢乐几家愁.豪华车的需求仍优於一般车种,有些车商得益於北美及新兴市场更强劲需求,取得了更大的成功.

日本车商日产汽车(7201.T)周二在日内瓦汽车展首日媒体日中信心满满.称将投资2亿美元,从2013年中开始在英格兰东北部的桑德兰生产一新款小型汽车.这将令日产在该地的工人数量增加600人至6,000人.

该公司称将获得英国提供的1,500万美元的贷款支持.此举将在日产汽车及其供应商创造总计2,000个就业岗位.

同时,福斯向全球两大汽车制造商通用、丰田(7203.T)发出挑战书.福斯执行长Martin Winterkorn称今年开年以来销售强劲,有信心达成长期目标抢占龙头宝座.

BMW则预计今年集团销售将成长,2月份较上年同期已增加14%.因该公司在中国及印度的车型年轻化和销售增长,抵销了欧洲市场的颓势.

相形之下,PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)则凸显出侧重欧洲大众市场车商所面临的困境,该公司公布一项廉价供股,以为与通用汽车(GM.N)的结盟融资,标致需靠这项结盟来加速在新市场的成长,并削减开发新车款的成本.

而日产的结盟夥伴--法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)凸显出欧洲汽车制造商欲进军更多较赚钱远方市场所面临的挑战.

雷诺称其预计2014年约半数销售来自欧洲以外,今年这个比例为逾47%.

十年前雷诺仅17%销售来自欧洲之外,但公司近年来一直加快海外的努力.

意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI执行长Sergio Marchionne称,标致和通用汽车的结盟替菲亚特等业内带来障碍,但表示他对所有潜在的结盟都持开放态度,即便有标致和通用新形成的关系.

**制造承诺**

日产汽车在桑德兰这个英国最大汽车工厂已生产Qashqai和Juke车款,在该厂的年产约50万辆.日产预计新Invitation车款一开始年产约10万辆.

在预期欧洲将削减产能之际,英国政府一直设法挽留汽车业岗位.欧洲小型车款料成为减产的主要目标,因该领域竞争激烈且产能膨胀.

大众汽车旗下高端业务--奥迪的增速料快於全球市场的4%的预估增速,其销售总监Peter Schwarzenbauer表示.

"我们相信自己能比那做得好,"Schwarzenbauer说,"南欧市场走软的影响将得到很好弥补."

奥迪认为未来数年中国的豪华汽车需求将继续增加.Schwarzenbauer称到2020年,中国豪华汽车市场将从去年的945,000辆增加逾一倍至230万辆.奥迪是中国市场的领跑者.

据奥迪数据,该公司今年前两个月售出超过200,000辆汽车.

大众汽车集团旗下大众品牌的汽车今年前两个月销售创纪录,上升了8%.

通用汽车的Chevrolet Volt插电式混合动力汽车在日内瓦车展获评欧洲年度车型,其展示的低排放技术赢得了专家的支持.

但是,赢得消费者的赞许则更加困难:通用汽车本月稍早宣布,暂时停产该插电式混合动力汽车,并让1,300名工人在今年春季停工五个星期,以控制库存.该车型的需求状况令人失望.(完)

--编译 李婷仪/张若琪/杜明霞;审校 孙茉莉

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